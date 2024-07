Biden reçoit Netanyahu pour tenter de faire avancer les négociations sur Gaza

Reste à savoir si le responsable israélien, dont les relations avec le président démocrate sont notoirement compliquées, y sera réceptif, d'autant plus que M. Biden quittera la Maison Blanche dans quelques mois.

M. Biden, qui vient d'annoncer qu'il renonçait à briguer un second mandat, doit tenter de faire davantage pression sur M. Netanyahu dans l'espoir d'arriver à un accord de cessez-le-feu dans la guerre dévastatrice à Gaza, déclenchée par une attaque du Hamas en Israël le 7 octobre.

Le président américain a continué à afficher son fort soutien à Israël depuis le début du conflit. Mais il s'est montré de plus en plus critique au fur et à mesure qu'augmentait le bilan des victimes civiles à Gaza.

Mercredi, un haut responsable de l'administration américaine a affirmé que le président allait essayer de combler quelques "lacunes finales" lorsqu'il recevra M. Netanyahu à la Maison Blanche.

Jeudi, M. Netanyahu rencontrera également la vice-présidente Kamala Harris, désormais candidate démocrate à la Maison Blanche.