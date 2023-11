Le vice-chancelier allemand critique la résolution onusienne sur Gaza

Le vice-chancelier allemand Robert Habeck a critiqué mercredi la résolution adoptée par l'assemblée générale de l'ONU sur l'escalade de violences entre les Israéliens et les Palestiniens. Berlin s'était abstenu.

Des partenaires d'Israël, comme l'Allemagne et les USA, ont de manière répétée demandé au gouvernement israélien d'éviter de viser des civils, et c'était la bonne chose à faire, a souligné l'écologiste allemande dans un programme télévisé. Cependant, il a aussi pointé le non-sens de demander au Hamas de ne pas viser les civils. "Parce que le but du Hamas est de faire des victimes civiles".

Il a ajouté qu'il était regrettable de faire une distinction quant aux victimes. Mais qu'il y a bien une distinction au niveau politique quand il s'agit de "massacrer des gens", a poursuivi M. Habeck. "C'est pourquoi ce n'est pas une bonne résolution car elle n'est pas politique (...), elle ne nomme pas le problème politique par son nom".