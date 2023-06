Les 100 ans du Mans attirent des passionnés venus du monde entier

Alors que la nuit tombe, Charles-David Rosa-Matton, 30 ans, un Canadien venu de Montréal, regarde passer les bolides à la sortie du virage de Mulsanne. Pour ne rien perdre de la course, il a branché sa tablette pour suivre toutes les péripéties tout en s'offrant un véritable son et lumière.

Les 24 Heures du Mans, qui fêtent cette année leurs 100 ans, restent non seulement l'une des plus grandes courses automobiles du monde mais aussi une fête populaire attirant un public venu de partout.

"Entre la télévision et ça, c'est vraiment deux mondes", dit-il alors que le hurlement des moteurs et le claquement des vitesses qui montent à la volée déchirent la forêt environnante.

C'est sa deuxième visite sur le circuit sarthois, après 2021. "Il y a deux ans, on n'avait aucune idée de ce qui se passait", se souvient-il. Cette fois-ci, il a pris tout l'équipement nécessaire pour suivre la course à la minute grâce à la retransmission télévisée sur le site des 24 Heures.

Il n'y a plus non plus les odeurs d'huile de ricin, d'essence et de gomme brûlée qui emplissaient l'atmosphère de l'édition du cinquantenaire, la dernière à laquelle avait participé Ferrari avant de revenir au Mans cette année.

Car le retour de la légendaire marque italienne n'est pas pour rien dans le succès de cette édition du centenaire qui se joue pour la première fois à guichets fermés avec quelque 300.000 personnes.

"Nous sommes des fans de Ferrari", lancent Andrew Hill et Adrian Neal, deux sexagénaires britanniques qui n'étaient pas là il y a 50 ans.