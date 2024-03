Les clés de la Maison Blanche: pourquoi les ennuis judiciaires de Donald Trump n'entachent-ils pas sa notoriété?

"Ici, on a un candidat président qui cumule près de 91 chefs d'accusation, qui est pris dans toute une série de procès et qui, malgré tout, qui continue à jouir d'une popularité assez exceptionnelle. Il est toujours là. Et ce qui est intéressant chez lui, c'est qu’il arrive à utiliser chacune de ses comparutions comme une manière de faire parler de lui", explique-t-il. "Plus on parle de lui, mieux c’est", affirme le professeur.

Par le fait de se présenter comme une victime "à qui l’on en veut et qu’on persécute", Donald Trump parvient à toucher les gens. "Il n'hésite pas à expliquer aux Afro-Américains que, finalement, lui, il sait ce qu’est la discrimination puisqu'il en est victime. Et ça marche ! Et c'est ça qui est particulier. Il y a toute une série de personnes qui se disent "Oui, c'est vrai que peut-être, il est poursuivi pour des raisons qui ne sont pas correctes"", ajoute Serge Jaumain.

C'est une bête médiatique

Les vérités alternatives, autrement dit les fake news, sont la réalité dans laquelle le républicain vit. Il accuse, pointe du doigt, falsifie et crie au complot à tout bout de champ… Et ses partisans y croient. Sa présence médiatique est telle qu’il "écrase" tout autre individu. Même sa photo judiciaire avait fait le tour des réseaux sociaux en quelques heures seulement. "C’est vraiment une bête médiatique", estime Serge Jaumain.

"Il faut se rendre compte qu'il a réussi à attirer vers les élections un certain nombre de personnes qui ne votaient plus, notamment un électorat pauvre, un électorat peu éduqué, un électorat blanc notamment, et qui se sentent mal dans les États-Unis aujourd'hui", continue-t-il. Cet électorat, il le mobilise via ses apparitions publiques et médiatiques, mais aussi sa tchatche. Il essaye de montrer que "Je suis un peu comme vous".