Les clés de la Maison Blanche : tout comprendre aux élections américaines

Mais avant cette date déterminante, une série d’étapes (primaires, discours, conventions et débats) sont à franchir à travers le pays. Voici quelques clés pour comprendre le fonctionnement et le timing des élections américaines.

Le mardi 5 novembre 2024, dans un peu moins de 10 mois, une nouvelle page de l’histoire américaine va se tourner: les Etats-Unis éliront un nouveau président. Nouveau ? Cela dépendra évidemment de l’issue du scrutin entre les deux grands partis, démocrate et républicain. L’actuel locataire de la Maison Blanche, Joe Biden, pourrait rempiler pour un second mandat, tout comme l’ancien président Donald Trump, bien que visé par plusieurs inculpations et enquêtes.

Côté démocrate , la convention se tiendra à Chicago dans l’Illinois en août. Et sauf énorme surprise, le président sortant Joe Biden devrait être désigné. Il dispose déjà du soutien de son parti.

La campagne électorale

La campagne électorale débute officiellement le premier week-end de septembre, avant le scrutin. Les candidats multiplient leurs déplacements aux quatre coins du pays et s’affrontent, notamment via des campagnes de publicité, parfois agressives, et lors de débats.

Trois grands débats télévisés sont prévus : le 16 septembre à San Marcos au Texas, le 1er octobre à Petersburg en Virginie et le 9 octobre à Salt Lake City dans l’Utah.

"The Election Day", le jour de l’élection

Le mardi 5 novembre, des dizaines de millions d’électeurs américains seront appelés aux urnes pour la soixantième élection présidentielle américaine. Aux Etats-Unis, le vote n’est pas obligatoire. Lors de la dernière présidentielle entre Joe Biden et Donald Trump en 2020, plus de 157 millions de votes ont été enregistrés.

Les grands électeurs

Les Américains élisent leur président au suffrage universel indirect. Concrètement, ils votent pour choisir 538 grands électeurs, qui désignent par la suite le président. Pour remporter l’élection, un candidat doit décrocher la majorité absolue, soit au moins 270 grands électeurs.

Chaque Etat a autant de grands électeurs que d’élus au Congrès : soit deux sénateurs et un nombre de député proportionnel au nombre d’habitants de l’Etat.

La Californie, l’Etat américain le plus peuplé, dispose du plus grand nombre de grands électeurs : 54. Certains Etats n’en ont que trois, comme la capitale Washington (et donc le district de Columbia, à ne pas confondre avec l’Etat de Washington), le Delaware ou le Wyoming.

Dans tous les Etats sauf deux, le candidat qui remporte la majorité des voix rafle tous les grands électeurs de l'Etat. Dans le Nebraska et le Maine, ces grands électeurs sont attribués à la proportionnelle.

Les Etats pivots ou Etats clés

A côté des Etats de "tradition" démocrate ou républicaine, il y a les fameux "swings states". Ces Etats qui peuvent basculer dans un camp ou dans l’autre peuvent avoir un impact important sur le résultat final de l’élection. Les candidats se concentrent donc sur cette dizaines d’Etats clés. Et les plus importants sont évidemment ceux qui ont le plus grand nombre de grands électeurs. On peut, par exemple, citer la Pennsylvanie (19) ou l’Ohio (17). Mais, les votes d’Etats comme le Wisconsin (10 grands électeurs) ou le Nevada (6 grands électeurs) sont également très scrutés. Ces "swing states" peuvent également varier au gré des différentes élections.

Le vote du collège électoral

Le 16 décembre, le premier lundi qui suit le deuxième mercredi de décembre, les grands électeurs voteront directement pour le président (et son vice-président).

Le 6 janvier 2025, les votes seront dépouillés et comptés lors d’une session conjointe du Congrès. C’est à cette date que les président et vice-président seront officiellement nommés.

Le 20 janvier 2025, l’inauguration day, le président élu prêtera serment et prononcera son discours d’investiture.