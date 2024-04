Les corps des humanitaires tués à Gaza sont arrivés en Egypte: qui sont-ils?

Dans les convois humanitaires touchés, six hommes ont perdu la vie: trois ressortissants britanniques, John Chapman, Jim Henderson et James Kirby, chargés de la sécurité. Jacob Flickinger, 33 ans, ressortissant américano-canadien, Saif Issam Abu Taha, 25 ans, le chauffeur et interprète de l'équipe d'origine palestinienne.

Il y avait aussi Damian Sobol, originaire du sud-est de la Pologne. Son ami d'enfance, Krzysztof Butra, réagit à la triste nouvelle: "La mort de Damian me fait mal parce qu'il est allé là-bas pour aider ces gens, pour les nourrir. Il n'y est pas allé pour tirer sur les gens. Il n'y est pas allé pour tuer les autres."

Depuis ce drame, l'ONG World Central Kitchen a suspendu ses opérations à Gaza. Son fondateur, José Andrés, demande une enquête indépendante concernant ces frappes israéliennes: "On dirait qu'il ne s'agit plus d'une guerre contre le terrorisme. Il semble que ce soit une guerre contre l'humanité elle-même. On ne peut pas détruire tous les bâtiments. On ne peut pas détruire chaque hôpital, chaque école. On ne peut pas viser l'humanitaire. Vous ne pouvez pas cibler les enfants."

World Central Kitchen est l'une des dernières ONG présentes à Gaza. Depuis le début de la guerre, 196 travailleurs humanitaires ont été tués sur place, d'après les chiffres des Nations Unies.