Les Etats-Unis portent un "coup très dur" au cartel de Sinaloa avec deux chefs arrêtés

Deux dirigeants du puissant cartel mexicain de Sinaloa sont aux mains des autorités américaines, s'est félicité vendredi le président Joe Biden, ce qui porte un coup majeur à l'un des réseaux de trafic de drogues "les plus meurtriers du monde".

Joaquin Guzman Lopez, un trentenaire, s'est rendu, et "El Mayo", 76 ans, a été arrêté. Les deux hommes devraient comparaître dans les prochains jours devant un tribunal fédéral américain.

Le fils d'"El Chapo" a attiré "El Mayo" dans l'avion "sous de faux prétextes", ont expliqué des responsables américains cités par le New York Times.

- "Fléau du fentanyl" -

Ce sont "deux des dirigeants les plus en vue du cartel de Sinaloa, l'une des organisations les plus meurtrières du monde", a souligné le président Biden dans un communiqué, rappelant que "trop de nos concitoyens meurent à cause du fléau du fentanyl".

Ce puissant opiacé de synthèse, qui fait des ravages aux Etats-Unis, est "la menace la plus meurtrière à laquelle notre pays ait jamais été confronté en matière de drogue", a insisté le ministre de la Justice Merrick Garland.

Le Mexique n'a pas participé à l'opération. Son président Andrés Manuel Lopez Obrador a exigé des Etats-Unis un "rapport complet" et "de la transparence".