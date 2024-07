Afrique du Sud : 95 Libyens arrêtés dans un camp militaire clandestin présumé

Un raid de la police a eu lieu tôt vendredi à White River, dans la province de Mpumalanga, à environ 360 km à l'est de Johannesburg, non loi du célèbre parc Kruger, a-t-elle précisé.

La police du Mpumalanga "les soupçonne d'avoir reçu un entraînement militaire" et ils ont été arrêté pour infraction à la législation sur l'immigration, a-t-elle précisé.

"Les 95 personnes arrêtées sont toutes de nationalité libyenne et actuellement interrogées par les autorités compétentes", a précisé la police dans son communiqué.

Dans un communiqué sur Facebook, le gouvernement de Libye reconnu par l'ONU a diffusé "un démenti formel et clair" de tout lien avec ce groupe, assurant vouloir coopérer à l'enquête pour établir l'identité de ses membres.

Des images télévisées tournées dans le camp présumé, on pouvait apercevoir des tentes kakis et des sacs de sable, et des groupes d'hommes arrêtés, en tenue civile.

- Plainte pour viol -

Sur la pancarte extérieure, le lieu est signalé comme une académie proposant "un entraînement de sécurité spécialisé", a constaté un journaliste de l'AFP sur place.