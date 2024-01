Les F-35 néerlandais prennent pour la première fois l'alerte QRA pour le Benelux

Cette mission, appelée par les militaires QRA (pour "Quick Reaction Alert"), est assurée en alternance par la Force aérienne belge et son homologue néerlandaise (KLu) en vertu d'un traité novateur conclu par la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg et entré en vigueur le 1er janvier 2017.

Les Pays-Bas assumeront cette tâche jusqu'au 9 mai en mobilisant pour la première fois deux de leurs chasseurs F-35 Lightning II stationnés sur les bases aériennes de Leeuwarden (nord-ouest) et Volkel (sud). Ces avions doivent être capables de décoller en quelques minutes pour identifier et éventuellement intercepter des aéronefs militaires hostiles ou non identifiés ainsi que pour apporter assistance à des appareils civils, en vertu de la procédure appelée "Renegade".