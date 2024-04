Les horlogers suisses se lancent à l'assaut de l'Inde en ordre dispersé

Si leur calcul est compliqué, elles incluent des droits de douanes aux environs de 20% pour les montres, une taxe sur les biens et services de 18% et une surtaxe supplémentaire.

"C'est un marché extrêmement intéressant, mais est-ce que cela sera le nouvel El Dorado de l'industrie horlogère? Nous le savons pas encore", reconnaît-il.

Dans une étude publiée mi-octobre, le cabinet d'audit Deloitte estimait que les exportations des horlogers suisses vers l'Inde pourraient dépasser 400 millions de francs d'ici 2028.

Et le pays pourrait se hisser dans "le top 10" de leurs marchés d'ici une décennie grâce à ses grosses fortunes et sa classe moyenne grandissante.

Et depuis cet accord, "on sent un crépitement", a confié à l'AFP Karine Szegedi, l'autrice de ce rapport, durant le salon horloger.

- Etre le premier -

"Sept ans, c'est déjà demain", estime Edouard Meylan, le patron de H. Moser, une petite marque en forte expansion, pour qui il faut se préparer dès maintenant.

"On sent un énorme appétit" et "il faut être le premier pour s'imposer", affirme le patron de cette marque dont le prix moyen tourne autour de 40.000 francs. Il s'est déjà allié un distributeur local en espérant ouvrir une boutique à New Dehli cette année, "avant Diwali", la fête hindoue qui se tient cette année fin octobre à début novembre.

Selon Thierry Stern, le président de Patek Philippe, "l'Inde sera certainement une musique d'avenir".

"Mais cela intéressera surtout les marques qui produisent de grosses quantités", a-t-il déclaré à l'AFP.

Patek Philippe - dont les prix peuvent atteindre plusieurs millions de francs dans les salles d'enchères - ne fabrique que 72.000 montres par an, une petite quantité pour une grande marque, qui se traduit par de longues listes d'attente.

"Je n'en ai déjà pas assez", explique M. Stern, alors "aujourd'hui pour Patek Philippe, il serait quasiment impossible d'ouvrir en Inde".

"Mais la clientèle de Patek Philippe voyage beaucoup", ajoute-t-il, de nombreux clients indiens venant déjà faire leurs achats à Genève ou à Londres.

La marque genevoise Raymond Weil, déjà présente de longue date en Inde, se félicite, elle, de cet accord qui va faciliter ses affaires.

"Mon grand-père affectionnait particulièrement ce marché et s'y était développé dès les années 1980", ce qui a permis d'acquérir "une jolie notoriété" sur ce marché qui représente aujourd'hui 5% de son chiffre d'affaires, quantifie Elie Bernheim, qui représente la troisième génération aux commandes de cette entreprise familiale.

"Je crois beaucoup à ce marché", ajoute le patron de Raymond Weil, qui présentait au salon Watches and Wonders un chronographe à 3.500 francs. Et avec sa longueur d'avance, la marque ne craint pas de voir arriver de nouveaux concurrents, tant ce marché est vaste.