Les maladies chroniques, source de discrimination méconnue au travail

De plus en plus fréquentes dans une population active vieillissante, les maladies chroniques sont une source de discrimination souvent méconnue dans le monde du travail, au risque d'un "déni collectif".

Pourtant, après celles liées à la nationalité, à l'origine ou à la couleur de la peau, les discriminations liées à l'état de santé et au handicap sont les plus fréquemment citées parmi les 3.000 personnes, dont 1.000 souffrant de maladie chronique, interrogées par Ipsos pour cette enquête.

- Double peine -

La médecin du travail Marielle Dumortier a de son côté constaté, lors de la présentation du baromètre, que "de nombreuses femmes travaillent sur des postes inadaptés à leurs normes anthropométriques", ce qui "contribue à générer un certain nombre de pathologies, notamment des troubles musculo-squelettiques".

Les postes de travail ne sont souvent pas aménagés comme ils le devraient: ainsi "19% des salariés atteints d'une maladie chronique bénéficient d'un aménagement de leur poste" alors que 29% n'en bénéficient pas, mais en auraient besoin, selon le baromètre.

Faute de mesures adaptées et de soutien au sein de leurs entreprises, la présence de salariés souffrant de maladies chroniques "peut rapidement générer des tensions au sein d'un collectif de travail, notamment du fait d'un report de charge de travail sur d'autres collègues", explique la Défenseure des droits.

"Pour les salariés malades, l'effet est double: au-delà de l'épreuve que constitue la maladie, ils sont davantage exposés dans l'emploi à un risque de stigmatisation, d'isolement, de discrimination et aussi de déclassement professionnel", poursuit Claire Hédon.

Ainsi une majorité (55%) de personnes malades déclarent avoir vécu une situation de harcèlement moral, contre 35% du reste de la population active, selon l'enquête.

Et 40% des personnes malades dont les problèmes de santé sont connus de leur employeur et de leur supérieur "ne bénéficient du soutien et de la compréhension ni de l'un ni de l'autre".

Le directeur du bureau de l'OIT en France, Cyril Cosme, a insisté sur la nécessité "de former et de sensibiliser les acteurs du monde du travail à la situation de ces travailleurs" malades et "l'importance de rappeler le rôle des représentants du personnel et des syndicats vers qui les travailleurs peuvent se tourner en cas de discrimination".