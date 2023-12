Les milliers de bombes lancées sur Gaza auront un impact durable

Depuis le 7 octobre, plus de 12.000 bombes ont été larguées sur Gaza, selon Handicap International. Outre le fait que cette campagne de bombardements et de pilonnages sur une zone aussi densément peuplée que l'enclave est dévastatrice pour les civils, elle laissera des traces durables en raison de la destruction de nombreuses infrastructures essentielles, dénonce l'ONG lundi, appelant à nouveau à un cessez-le-feu.

Selon l'ONG, 26 hôpitaux et 52 centres de soins de santé sont hors service, et 55 ambulances ont été endommagées.

Le système d'approvisionnement en eau a aussi été considérablement endommagé ou rendu inutilisable, "avec de graves répercussions sur l'hygiène et les conditions sanitaires de la population" puisque "sans accès à l'eau potable, les gens sont obligés d'utiliser de l'eau contaminée. Sept installations de dessalement de l'eau (puits, réservoirs d'eau et canalisations d'égout) ont été directement touchées dans la bande de Gaza et ont subi des dommages importants

"De plus, les bombardements et les pilonnages laissent des zones fortement contaminées par des engins explosifs, car un pourcentage variable de ces bombes, missiles, etc. ne fonctionnent pas comme prévu et peuvent être dangereux. Les restes de bombes explosées peuvent également rester dangereux pendant des jours, des semaines, voire des années", prévient Danila Zizi, Directrice de Handicap International pour les Territoires palestiniens occupés.

Handicap International appelle toutes les parties au conflit à cesser d'utiliser des armes explosives en zones peuplées, à Israël et dans les Territoires palestiniens occupés et à un cessez-le-feu durable.