Les Pays-Bas ont déployé des drones Reaper en Roumanie

Ces avions sans pilote non armés sont déployés en Roumanie pour une durée minimale de six mois et maximale d'un an. Ils sont mis en oeuvre par une quarantaine de militaires. Mais les pilotes les opéreront à distance en restant à leur base d'attache de Leeuwarden (nord-ouest des Pays-Bas). Une quarantaine de membres du personnel au sol de la force aérienne néerlandaise (KLu) se rendront en Roumanie pour entretenir les Reaper.

Ils seront chargés de collecter des informations aériennes grâce à leurs caméras, radar et autres senseurs, afin de donner à l'Otan une idée plus claire de ce qui se passe sur son flanc oriental. La Russie a régulièrement bombardé plusieurs villes ukrainiennes proches de la frontière roumaine et des débris ont atterri à plusieurs reprises en Roumanie.

Les Pays-Bas possèdent quatre Reaper - des appareils construits par la société américaine General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) - mais en ont commandé quatre autres en urgence en juin 2022.