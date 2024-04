Les publications politiques indiennes temporairement suspendues sur X

Le réseau social X souligne toutefois qu'il n'est pas d'accord avec cette mesure et que la liberté d'expression devrait également s'appliquer aux expressions politiques en général.

La mesure, qui concerne les messages des élus, des partis politiques et des candidats au parlement, vise notamment à empêcher la publication d'affirmations non vérifiées sur la vie privée d'opposants. Selon la Commission électorale indienne, celles-ci violaient son code de conduite.

Cette déclaration intervient peu de temps après que le bureau brésilien de X a annoncé qu'il bloquerait les utilisateurs qui diffusent de la désinformation, sur décision du tribunal. Le propriétaire de X, Elon Musk, avait menacé d'ignorer la décision du juge.

Les élections législatives indiennes débutent vendredi et durent six semaines. Les 543 sièges seront redistribués. Il s'agit du premier suffrage organisé dans le pays depuis que sa population est devenue la plus importante au monde, avec environ 968,6 millions d'électeurs éligibles, soit une augmentation de 8% par rapport aux précédentes élections de 2019.