Les Turcs votent ce dimanche: qui est le favori pour reprendre la présidence et redresser le pays?

En Turquie, ce dimanche, c'est le second tour de l'élection présidentielle. C'est la dernière possibilité pour les électeurs de départager Recep Erdogan, le président sortant et son adversaire Kemal Kılıçdaroğlu.

Ce dimanche, les Turcs ont le choix entre deux personnes opposées pour élire leur prochain président. D'un côté le président sortant Recep Erdogan, islamo-conservateur et au pouvoir depuis plus de 20 ans et de l'autre côté, Kemal Kılıçdaroğlu, candidat d'une opposition réunie et qui promet plus de droits et de démocratie.

Au premier tour, c'est Erdogan qui est arrivé en tête avec 87% de participation. Son opposant souhaite donc inverser la tendance en ramenant encore plus de monde aux urnes, mais certains de ses partisans, déçus des résultats du premier tour, pourraient ne pas se présenter. Ainsi, dans les sondages, c'est le président sortant qui est le favori.