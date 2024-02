L'Etat belge sommé de faciliter les demandes numériques de visa humanitaire depuis Gaza

L'Etat belge doit favoriser la possibilité de demander des visas humanitaires de manière virtuelle, a décidé en référé un juge cité par l'avocate d'un couple palestinien. Le jugement, qui pourrait créer un précédent, est assorti d'une astreinte de 1.000 euros par jour.

Me Hélène Crokart, du cabinet Aradia, avait dénoncé fin janvier le fait que les Palestiniens dont les proches ont été reconnus comme réfugiés en Belgique devaient encore se présenter physiquement auprès d'un poste consulaire ou diplomatique afin de soumettre une demande de visa humanitaire, et ainsi pouvoir quitter Gaza. Une démarche impossible dans le contexte actuel, plus aucun poste consulaire ou diplomatique belge n'étant ouvert dans la bande de Gaza.