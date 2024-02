L'Etat sommé de faciliter les demandes numériques de visa humanitaire depuis Gaza

Me Hélène Crokart, du cabinet Aradia, avait dénoncé fin janvier le fait que les Palestiniens dont les proches ont été reconnus comme réfugiés en Belgique devaient encore se présenter physiquement auprès d'un poste consulaire ou diplomatique afin de soumettre une demande de visa humanitaire, et ainsi pouvoir quitter Gaza. Une démarche impossible dans le contexte actuel, plus aucun poste consulaire ou diplomatique belge n'étant ouvert dans la bande de Gaza.

Le tribunal estime que la Belgique doit offrir davantage de flexibilité, dans le respect des droits fondamentaux. "En ne permettant pas d'exception, l'Etat entrave le droit des personnes au respect de leur vie privée et familiale, consacré par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme", souligne Me Crokart.