Liban: HRW appelle à libérer un fils de Kadhafi détenu sans jugement

Mouammar Kadhafi avait été mis en cause par les autorités libanaises dans la disparition de l'imam Sadr et de deux de ses compagnons, et l'affaire empoisonne depuis les relations libano-libyennes.

"La détention apparemment arbitraire de Hannibal Kadhafi sur la base d'accusations fallacieuses, après qu'il a passé huit ans en détention provisoire, tourne en dérision le système judiciaire libanais", a déclaré Hanan Salah, une responsable de HRW dans la région.

"Il est illégal de maintenir quelqu'un en détention provisoire pendant de nombreuses années simplement parce qu'il pourrait être associé à une personne responsable d'actes répréhensibles", a-t-elle ajouté.