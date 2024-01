Liban: intenses bombardements israéliens dans le sud

L'armée israélienne a mené des frappes mardi sur un vallon du sud du Liban, considérées par un responsable local et une source sécuritaire comme les plus intenses dans la région depuis le début des violences transfrontalières.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les échanges de tirs sont quotidiens à la frontière israélo-libanaise entre l'armée israélienne et le Hezbollah libanais, allié du mouvement islamiste palestinien.

"Les forces israéliennes ont mené plus de 14 raids contre Wadi Slouqi", a indiqué à l'AFP une source sécuritaire, sous couvert d'anonymat, ajoutant qu'il s'agissait des bombardements "les plus intenses" sur une même zone depuis le début des échanges de tirs entre Israël et le groupe islamiste Hezbollah.