Liban: un mort dans une frappe sur une voiture imputée à Israël

Le Hezbollah libanais échange quotidiennement des tirs avec Israël depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas palestinien dans la bande de Gaza, il y a plus de six mois. Depuis environ une semaine, le Hezbollah, allié du mouvement islamiste palestinien, a intensifié ses frappes contre des sites militaires israéliens sur fond de tensions entre Israël et l'Iran.

Lundi, le Hezbollah a dit avoir visé un quartier général militaire dans le nord d'Israël avec des "dizaines" de roquettes Katioucha, "en réponse" à des raids sur des villages du sud du Liban.

Depuis le début de la guerre à Gaza le 7 octobre, les échanges de tirs entre Israël et le Hezbollah ont fait 377 morts du côté libanais, essentiellement des combattants du Hezbollah ainsi que quelque 70 civils, selon un décompte de l'AFP. Dans le nord d'Israël, onze soldats et huit civils ont été tués d'après l'armée. Des dizaines de milliers d'habitants ont dû fuir la zone de part et d'autre de la frontière.