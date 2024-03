L'OMS exhorte Israël à renoncer à un assaut sur Rafah "au nom de l'humanité": "De nombreuses personnes sont trop fragiles"

"Je suis gravement préoccupé par les informations faisant état d'un plan israélien visant à lancer une attaque terrestre contre Rafah. Une nouvelle escalade de la violence dans cette zone densément peuplée entraînerait encore davantage de morts et de souffrances", a écrit Tedros Adhanom Ghebreyesus sur le réseau social X.

"Au nom de l'humanité, nous appelons Israël à ne pas aller de l'avant et à œuvrer plutôt en faveur de la paix", ajoute-t-il, estimant que l'évacuation prévue par l'armée israélienne avant un assaut n'est pas une solution praticable.

"Les 1,2 million de personnes qui se trouvent à Rafah n'ont aucun endroit sûr où aller, il n'existe pas d'établissements de santé entièrement fonctionnels et sûrs auxquels ils pourraient accéder ailleurs à Gaza", souligne-t-il. "De nombreuses personnes sont trop fragiles, affamées et malades pour être à nouveau déplacées". Israël a annoncé vendredi que le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait approuvé "les plans d'action" de l'armée en vue d'une offensive à Rafah, bout de territoire bordant la frontière fermée avec l'Egypte où nombre de civils, chassés par l'offensive israélienne dans le nord puis le centre et le sud de la bande de Gaza, ont trouvé refuge.

Cette opération, contre laquelle les Etats-Unis et l'ONU ne cessent de mettre en garde, pourrait intervenir à défaut d'accord de trêve ou après une éventuelle pause de six semaines dans les combats.