Londres appelé par le Conseil de l'Europe à revenir sur sa loi d'expulsion vers le Rwanda

Le Parlement britannique a approuvé dans la nuit de lundi à mardi le projet de loi permettant l'expulsion vers le Rwanda de demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni, après une interminable bataille entre la chambre haute, réticente face à ce texte controversé, et la chambre basse.

L'Irlandais Michael O'Flaherty, se dit "inquiet que le projet de loi sur le Rwanda autorise à expulser des gens vers ce pays sans que leur demande d'asile ait été étudiée par les autorités britanniques dans la plupart des cas".

M. O'Flaherty a aussi rappelé qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme, le Royaume-Uni n'a pas le droit de refouler des demandeurs d'asile vers leur pays d'origine, même indirectement via un pays tiers. Or, le texte approuvé mardi à la Chambre des communes "empêche les individus de recourir aux tribunaux britanniques sur cette question-clé du refoulement", écrit le haut responsable du Conseil de l'Europe. "Il interdit explicitement aux tribunaux britanniques d'évaluer le risque que le Rwanda expulse des gens vers d'autres pays et de se pencher sur l'équité et le fonctionnement des procédures d'asile au Rwanda."