L'ONU crée un fonds pour aider les réfugiés face aux chocs climatiques

L'ONU a inauguré mercredi un fonds pour soutenir les réfugiés et les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays face aux chocs climatiques, avec pour objectif de lever 100 millions de dollars d'ici à fin 2025.

Dans un communiqué, l'agence de l'ONU pour les réfugiés (HCR) explique que son travail de renforcement de la résilience face au changement climatique fait déjà partie de ses activités de protection et d'aide apportée à plus de 114 millions de personnes dans le monde.

Selon le HCR, le nouveau fonds financera les initiatives destinées à protéger les communautés les plus menacées "en leur donnant les moyens non seulement de se préparer aux risques liés au changement climatique mais aussi d'y faire face et de les surmonter".

"Les effets du changement climatique sont de plus en plus dévastateurs, exacerbant les conflits, réduisant à néant les moyens de subsistance et, en fin de compte, provoquant des déplacements de population", a souligné le chef du HCR, Filippo Grandi, dans le communiqué.

En 2022, plus de 70% des réfugiés et des demandeurs d'asile provenaient de pays très exposés au changement climatique.