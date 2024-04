L'Onu lance un appel urgent à plus de financement de l'aide humanitaire pour la RDC

Le coordonnateur humanitaire de l'Onu en République démocratique du Congo, Bruno Lemarquis, a lancé vendredi à Goma un appel urgent à plus d'assistance pour des millions de personnes affectées par les conflits.

Selon lui, au quatrième mois de l'année, seulement "un peu plus de 15% des ressources" nécessaires pour porter assistance à 8,7 millions de Congolais, principalement dans l'est, sont mobilisées.

"Les besoins sont immenses et ils dépassent ce qu'on est en mesure de fournir", a déclaré à la presse M. Lemarquis, qui était accompagné durant sa visite à Goma du "groupe des ambassadeurs des pays donateurs" en RDC.

La région est en proie aux violences de nombreux groupes armés, la province du Nord-Kivu, dont Goma est le chef-lieu, étant particulièrement affectée par une rébellion menée par le M23, mouvement qui, soutenu par le Rwanda, s'est emparé de vastes pans de territoire.

Le montant total du plan d'assistance humanitaire pour 2024 s'élève à 2,6 milliards de dollars, a précisé Bruno Lemarquis.

Or, "nous n'avons pas de ressources pour apporter une réponse adéquate et nous sommes obligés de prioriser", a-t-il regretté. "Il y a tellement de crises en cours dans le monde qu'il faut peut-être parler plus fort pour celle de la RDC", a encore estimé le responsable.