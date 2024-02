L'opposition russe est-elle morte avec Alexeï Navalny? "Elle va probablement muter et offrir un nouveau visage"

"Continuez à vous battre et n’abandonnez pas", a insisté la veuve d'Alexeï Navalny, Ioulia Navalnaïa dans une vidéo publiée sur le compte Instagram de son mari. Le décès de l'opposant russe inspire, depuis vendredi, de nombreux Russes à se rassembler pour lui rendre hommage. La sévère répression et les mises en garde n'ont pas découragé des centaines de Russes à participer à des petits rassemblements dans plusieurs villes. Mais selon l'ONG spécialisée OVD-Info, près de 400 personnes ont été interpellées par la police dans près d'une quarantaine de villes russes.

Ces hommages, pourront-ils devenir, plus tard, des mobilisations ? Le flambeau de Navalny, pourra-t-il être récupéré ? L'opposition russe, n'est-elle pas en voie de disparition ? "Elle n'est pas plus morte qu'avant", répond Laetitia Spetschinsky, chargée de cours à l'UCLouvain et spécialiste de la Russie. "On peut s'attendre à une nouvelle génération qui pense radicalement différemment. Une génération d'ailleurs qui n'a vécu que sous Poutine, donc qui n'a pas beaucoup d'exemples alternatifs. Je ne pense pas que l'opposition russe soit morte. Elle a subi un coup d'arrêt et elle va probablement muter et offrir un nouveau visage", estime-t-elle.