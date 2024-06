L'Ukraine répond à la proposition de Vladimir Poutine: "Il faut cesser de les prendre au sérieux"

Vladimir Poutine a posé ses conditions afin que des discussions pour la paix en Ukraine puissent débuter. Il a également critiqué le sommet de la paix, prévu en Suisse les 15 et 16 juin. De son côté, Zelensky a rencontré le pape.

Vladimir Poutine a dit vendredi qu'il négociera avec l'Ukraine en cas de retrait des forces ukrainiennes des quatre régions qu'il revendique et lorsque Kiev aura renoncé à rejoindre l'OTAN, balayant le sommet pour la paix organisé en Suisse et auquel Moscou n'a pas été invité. Les revendications du président russe Vladimir Poutine, qui a réclamé vendredi le retrait des troupes ukrainiennes de quatre régions pour négocier une paix, se "heurtent au bon sens", a estimé vendredi Mykhailo Podoliak, conseiller à la présidence ukrainienne."Il faut se débarrasser de ces illusions et cesser de prendre au sérieux les propositions de la Russie qui se heurtent au bon sens", a-t-il jugé sur X.

Ce n'est pas de bonne foi.

L'offre de négociations faite à l'Ukraine par le président russe Vladimir Poutine n'est "pas de bonne foi", a affirmé vendredi le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg. "Ce n'est pas une proposition faite de bonne foi", a affirmé M. Stoltenberg à Bruxelles, après que Moscou a proposé à l'Ukraine de retirer ses troupes des régions revendiquées par la Russie et de renoncer à entrer dans l'OTAN.