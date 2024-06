Vladimir Poutine prêt à négocier la paix avec l'Ukraine? Voici ses conditions

Partager:

Vladimir Poutine a posé ses conditions afin que des discussions pour la paix en Ukraine puissent débuter. Il a également critiqué le sommet de la paix, prévu en Suisse les 15 et 16 juin.

Vladimir Poutine a dit vendredi qu'il négociera avec l'Ukraine en cas de retrait des forces ukrainiennes des quatre régions qu'il revendique et lorsque Kiev aura renoncé à rejoindre l'Otan, balayant le sommet pour la paix organisé en Suisse et auquel Moscou n'a pas été invité. "Dès que Kiev (...) commencera le retrait effectif des troupes (des régions de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporijjia), et qu'elle notifiera l'abandon de son projet d'adhésion à l'Otan, nous donnerons immédiatement, à la minute même, l'ordre de cesser le feu et d'entamer des négociations", a dit M. Poutine face aux cadres du ministère russe des Affaires étrangères.

Une demande de reddition de l'Ukraine Ces revendications constituent de facto une demande de reddition de l'Ukraine, dont l'objectif est de maintenir son intégrité territoire et sa souveraineté. M. Poutine a proclamé en septembre 2022 l'annexion des quatre régions de l'est et du sud de l'Ukraine, en plus de celle de la Crimée en 2014. Vladimir Poutine a précisé que l'Ukraine devait remettre à la Russie tous ces territoires, alors même que Moscou ne les occupe que partiellement.