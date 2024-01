Macron invité d'honneur de l'Inde jeudi et vendredi

Le Premier ministre indien Narendra Modi avait été l'invité d'honneur de la Fête nationale le 14 juillet à Paris. Six mois plus tard, il va rendre la pareille au président français Emmanuel Macron, signe de la vitalité du partenariat entre les deux pays.

La veille, le Premier ministre accueillera son hôte avec faste à Jaipur, capitale régionale de l'Etat du Rajasthan, à 200 kilomètres au sud de New Dehli, réputée pour ses palais et ses éléphants.

Si les trois derniers prédécesseurs d'Emmanuel Macron ont eu droit au même honneur, l'invitation revêt un écho particulier au regard du poids stratégique croissant de l'Inde et des ambitions de la France dans la région.

A la fois première puissance démographique du monde (1,43 milliard d'habitants), géant économique et puissance nucléaire, l'Inde est un poids-lourd incontournable et de plus en plus courtisé.

- Un "partenaire clé" -