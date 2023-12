Manille fera valoir ses droits en mer de Chine méridionale face à Pékin

"Nous continuerons à faire valoir nos droits conformément à la Constitution des Philippines et à la loi internationale", a déclaré M. Marcos. Selon lui, la crise actuelle avec Pékin apporte une "démonstration du courage philippin face à la pression et notre ferme détermination à protéger, préserver et faire respecter notre intégrité territoriale".

Les contentieux en mer de Chine méridionale sont multiples. La Chine affirme avoir été la première nation à découvrir et nommer les îles de cette vaste zone maritime, par laquelle transite aujourd'hui une grande partie du commerce entre l'Asie et le reste du monde.