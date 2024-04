Mexique: un lac disparaît en raison du vol d'eau et de la sécheresse

Entre 600 000 et un million de litres d'eau du lac Patzcuaro, dans l'État occidental du Michoacan, sont pillés chaque jour pour irriguer les avocatiers, selon la garde civile de la région. Les efforts conjoints de la garde civile et de la police municipale visent à freiner cette extraction, en particulier dans la communauté d'Oponguio où elle est la plus répandue. Des points de contrôle ont été établis près des canalisations, les autorités interceptant les personnes transportant de l'eau. Malgré la poursuite du tourisme et du transport local, les bateaux naviguent désormais dans un chenal réduit en raison des faibles niveaux d'eau dus à la sécheresse.