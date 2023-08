"On nous a dit que dalle !", déplorent les victimes de l'incendie à Hawaï

C'est en découvrant, effarée, les flammes devant sa maison que Vilma Reed a compris que la ville de Lahaina était dévorée par le gigantesque incendie qui a fait au moins 89 morts sur l'île hawaïenne de Maui. Comme beaucoup d'autres, elle n'avait reçu aucune alerte, ni ordre d'évacuation. Elle a sauté dans sa voiture et a quitté la ville.

Une enquête sur l'origine de ce terrifiant incendie a été ouverte samedi, mais les experts estiment que, quelle qu'en soit la cause, un concours de circonstances a aidé sa propagation fulgurante.

Au nombre des facteurs potentiellement aggravants, les végétaux non endémiques qui brûlent aisément et poussent sans contrôle, la topographie volcanique qui génère des vents descendants desséchants, un hiver exceptionnellement sec et un ouragan qui se déchaîne au sud-ouest de l'île de Maui.

Hawaï, habitué des catastrophes naturelles, abrite des volcans en activité, subit des tremblements de terre, essuie de puissantes et régulières tempêtes tropicales, parfois des tsunamis. L'absence d'alertes des autorités provoque stupéfaction et colère.