"Nous suivons cette situation de très près": Alexander De Croo s'exprime sur l'attaque de l'Iran envers Israël

Après l'offensive menée par la République islamique d'Iran contre Israël cette nuit, la communauté internationale a rapidement réagi. Ce midi, notre Premier ministre, Alexander de Croo, est revenu sur ces terribles événements.

Tout d'abord, une question : est-ce qu'en tant que citoyen belge, devons-nous nous inquiéter aujourd'hui ? "Ce genre d'attaque est inadmissible, il y a un risque énorme d'escalade dans la région. On l'a déjà vu, par exemple, ce qui se passe dans le détroit de Hormuz. Les effets de cela sont dans la région, mais aussi en Europe, et même chez nous. Nous suivons cette situation de très près. Nous demandons naturellement à Israël, qui a le droit de défendre sa population, de tout faire pour éviter qu'il y ait une sorte d'escalade de violence et pour tout faire pour qu'il n'y ait pas de victimes civiles. Pas de victimes civiles ni à Gaza, ni en Israël, ni en Iran", a-t-il expliqué.