Mandats d'arrêt demandés contre Netanyahu et des membres du Hamas: "Les crimes commis à Gaza doivent être poursuivis", réagit Hadja Lahbib

"Les crimes commis à Gaza doivent être poursuivis au plus haut niveau, quels que soient leurs auteurs", a réagi lundi la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib.

Dans un communiqué publié lundi, Karim Khan a indiqué qu'il avait demandé des mandats d'arrêt contre M. Netanyahu et le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant pour des crimes tels que "le fait d'affamer délibérément des civils", "homicide intentionnel" et "extermination et/ou meurtre".

Les accusations portées contre Yahya Sinwar, chef du Hamas dans la bande de Gaza, de Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, le commandant en chef des brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas, et d'Ismail Haniyeh, le chef de la branche politique du Hamas, incluent, elles, "l'extermination", "le viol et d'autres formes de violence sexuelle" et "la prise d'otages en tant que crime de guerre".