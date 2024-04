Pluies au Burundi: environ 2.500 déplacés dans un glissement de terrain

Le sinistre a eu lieu vendredi vers 20H30 à une trentaine de km de la capitale Bujumbura, dans la province de Rumonge (sud-ouest) où il a causé "de nombreux dégâts", a déclaré à l'AFP l'administratrice de la commune de Muhuta, Scholastique Niyonsavye, jointe par téléphone.

Au Burundi, pays le plus pauvre au monde en termes de PIB par habitant, selon la Banque mondiale, et l'un des 20 pays les plus vulnérables au changement climatique, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), les pluies ont été quasiment continues depuis septembre, au lieu des deux saisons des pluies habituelles (septembre-janvier et mars-mai).