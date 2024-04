Plus de 100 migrants arrivés à Chypre en l'espace de 12 heures

Plus de 100 personnes en migration sont arrivées en l'espace de 12 heures sur l'île de Chypre. Deux bateaux, à bord desquels se trouvaient respectivement 73 et 37 personnes, ont accosté, a rapporté mardi le ministère de l'Intérieur chypriote. La plupart des personnes arrivées sont d'origine syrienne et voyageaient en mer depuis le Liban. Deux passeurs présumés ont été arrêtés.