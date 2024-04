Plus de 40.000 personnes évacuées en raison d'inondations au Kenya

Plus de 40.000 personnes ont dû être évacuées ces derniers jours au Kenya en raison de pluies intenses, qui ont provoqué des inondations, a indiqué vendredi le bureau des Affaires humanitaires de l'Onu (Ocha). Une trentaine de personnes ont perdu la vie.

Outre les victimes humaines, les inondations ont également emporté des troupeaux et dévasté des terres agricoles.

Ces précipitations intenses ont touché la capitale Nairobi, mais aussi la région autour du lac Victoria, la vallée du Grand Rift et le nord-est du pays.

La saison des pluies dure habituellement jusqu'au mois de mai dans ce pays d'Afrique de l'Est. Cette année, elle a aussi été influencée par le phénomène climatique El Niño. Ce dernier se caractérise par une hausse des températures et une sécheresse accrue dans certaines parties du monde et de fortes pluies dans d'autres. Ce phénomène avait été observé pour la dernière fois en 2018-2019.

Le service météorologique kényan prévoit encore de fortes pluies dans les jours à venir.