Plus de la moitié des bâtiments de Gaza ont été endommagés ou détruits, selon la BBC

Plus de la moitié des bâtiments de la bande de Gaza ont été endommagés ou détruits depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, rapporte mardi la BBC dans une nouvelle analyse. Il s'agirait de 144.000 à 175.000 bâtiments dans toute l'enclave palestinienne, soit 50 à 61% des constructions.

Pour cette analyse, réalisée conjointement avec l'Université de la ville de New York et l'Université d'État de l'Oregon, la BBC a utilisé des images détaillées d'avant et après le début du conflit. Elle a comparé ces images pour révéler des changements soudains dans la hauteur ou la structure des bâtiments. Il en ressort que, dans toute l'enclave palestinienne, des zones résidentielles ont été détruites, des rues normalement animées sont maintenant en ruine, des bâtiments universitaires ont été anéantis et des terres agricoles incultivables. Les bombardements se sont en outre intensifiés dans le sud de la bande de Gaza ces dernières semaines, relève la chaîne publique britannique.

Toujours selon la BBC, 1,7 million de personnes ont été déplacées, soit 80 % de la population gazaouie.