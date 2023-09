"Polluants éternels": des Néerlandais vont en justice contre Chemours

Quelque 2.400 riverains d'une usine du chimiste américain Chemours (ex-DuPont) à Dordrecht, au sud des Pays-Bas, ont porté plainte lundi contre l'entreprise pour la contamination de l'environnement avec des "polluants éternels" néfastes pour la santé.

Les plaignants accusent le chimiste, qui détient la marque déposée Teflon, d'avoir, entre 1962 et aujourd'hui, "intentionnellement et illégalement" introduit les substances "dans le sol, l'air ou les eaux de surface", "ce qui a entraîné un danger pour la santé publique ou la vie d'autrui", a annoncé Me Bénédicte Ficq.