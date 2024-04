Présidentielle au Mexique: pauvreté et environnement au menu du deuxième débat

Candidate de la gauche au pouvoir, l'ex-maire de Mexico Claudia Sheinbaum est largement en tête dans les intentions de vote (49%) devant la sénatrice de centre-droit Xochitl Galvez (32%) et le centriste Jorge Alvarez Maynez (8%), à l'heure de parler inflation, pauvreté et développement durable.

Les trois candidats à l'élection présidentielle de juin au Mexique se retrouvent dimanche soir pour leur deuxième grand débat sur des questions de pauvreté et d'environnement, avec l'outsider Xotchitl Galvez à l'assaut de la favorite Claudia Sheinbaum.

Portée par la popularité du président sortant, Claudia Sheinbaum a promis de "prendre soin" de son héritage politique. Sa rivale Xochtil Galvez s'est engagée à ne pas supprimer les programmes sociaux mis en place par l'actuel gouvernement en poste depuis décembre 2018.

Les questions environnementales peuvent également nourrir quelques escarmouches. Le gouvernement Lopez Obrador a été critiqué par des organisations de défense de l'environnement pour ses méga-projets (train Maya, raffinerie).

Les trois candidats se sont déjà affrontés lors d'un premier débat le 7 avril dernier, marqué par des accusations mutuelles qui ont relégué programmes et propositions au second plan. "Menteuse", "corrompue", "femme froide et sans coeur": Mme Galvez était partie bille en tête à l'attaque contre Mme Sheinbaum.