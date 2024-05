Joe Biden défend vigoureusement Israël face à la justice internationale: "Ce n'est pas un génocide"

Le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) a réclamé lundi des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et des dirigeants du Hamas pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité présumés commis dans la bande de Gaza et en Israël. Joe Biden a fustigé dans un communiqué lapidaire cette démarche qu'il a qualifiée de "scandaleuse".