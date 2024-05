Procès Trump: "nerveuse", l'ex-directrice de la communication de la Maison Blanche témoigne

Elle évite le plus possible de croiser son regard. Ils n'ont plus eu de contacts depuis "l'été-automne 2022", précise-t-elle.

- "Crise" -

Pour l'instant, le procureur Matthew Colangelo, l'interroge surtout sur un épisode, qui, pour l'accusation, va être le prélude au paiement à Stormy Daniels. A un mois du scrutin, le Washington Post diffuse des extraits vidéos devenus célèbres, où l'on entend Donald Trump se vanter dans des termes crus d'avoir un comportement offensif avec les femmes, comme de "les attraper par la chatte".