Qu'est-ce que l'EI-K, l'État islamique Khorasan qui a revendiqué l'attaque de Moscou?

Les États-Unis disposent de renseignements confirmant que le groupe terroriste État islamique a revendiqué la responsabilité d'un attentat meurtrier lors d'un concert près de Moscou, vendredi 22 mars, perpétré par un groupe affilié de plus en plus connu sous le nom d'État islamique Khorasan (EI-K). Que représente-t-il? Quelles sont ses origines et représente-t-il une menace? Mieux connu sous le nom d'EI-K, le groupe tire son nom d'un ancien terme désignant la région qui comprenait des parties de l'Iran, du Turkménistan et de l'Afghanistan. Il est apparu dans l'est de l'Afghanistan à la fin de l'année 2014 et s'est rapidement forgé une réputation de brutalité extrême.

"On craint que ce groupe ne devienne plus dangereux et qu'il ne s'attaque surtout à des cibles qui ne sont pas uniquement liées à l'Afghanistan", a déclaré Dan Byman, chercheur principal au sein du Transnational Threats Project du Center for Strategic and International Studies à Washington, D.C. "EI-K est devenu l'une des parties les plus fortes, sinon la partie la plus forte de l'État islamique aujourd'hui." Selon les experts, l'EI-K a fait une fixation sur la Russie ces dernières années, la considérant comme complice d'activités qui, selon lui, oppriment les musulmans. Le groupe terroriste Etat islamique Khorasan a vu le nombre de ses membres diminuer après les lourdes pertes infligées par les talibans et les forces américaines.

Mais les États-Unis considèrent le groupe comme une menace permanente. Le général Michael Kurilla, commandant du Commandement central des États-Unis, a déclaré cette semaine au Congrès que l'EI-K développait rapidement la capacité d'attaquer les intérêts américains et occidentaux en dehors de l'Afghanistan "en l'espace de six mois seulement et avec peu ou pas d'avertissement". EI-K a déjà mené des attaques à l'intérieur et à l'extérieur de l'Afghanistan. Au début de l'année, les États-Unis ont intercepté des communications confirmant que le groupe avait perpétré deux attentats à la bombe en Iran, qui ont fait près de 100 morts.