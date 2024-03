Rare rencontre entre dirigeants du Hamas et des Houthis

Au cours de cette réunion, dont le lieu et les participants précis n'ont pas été révélés, les dirigeants de ces factions ont discuté des "mécanismes de coordination de leurs actions de résistance en qui concerne la prochaine étape" de la guerre en cours entre Israël et le Hamas, selon ces sources.

Les factions palestiniennes et les Houthis ont aussi discuté d'une possible opération israélienne à Rafah, dernier grand bastion du Hamas dans le sud de la bande de Gaza où s'entassent, selon l'ONU, 1,5 million de personnes la majorité déplacées par les combats, ajoutent ces sources.

Le Hamas, le Djihad islamique et les Houthis font notamment partie de "l'axe de la résistance", un regroupement de mouvements hostiles à Israël et aux Etats-Unis soutenu par l'Iran et qui comprend aussi le Hezbollah libanais et des milices irakiennes.