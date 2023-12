RDC: Moïse Katumbi, business, foot et politique

Sillonnant le pays à bord de son jet privé, filmé à pied ou à vélo au milieu de foules en liesse, l'homme, généralement coiffé d'un chapeau, mène sa campagne électorale comme il conduit ses affaires, sans rien laisser au hasard et en ne lésinant pas sur les moyens.

Homme d'affaires fortuné, patron d'un club de foot renommé et leader politique aux ambitions présidentielles, Moïse Katumbi, 58 ans, tisse sa toile avec constance et méthode en République démocratique du Congo.

Deux ans plus tôt, sous la présidence de Joseph Kabila, il avait été mis en cause dans deux affaires, l'une de spoliation immobilière, l'autre de recrutement supposé de mercenaires.

La condamnation à trois ans de prison que lui avait value la première a ensuite été annulée et la deuxième n'a pas eu de suites. Mais entre-temps, il était parti en Afrique du Sud, et n'était rentré de cet exil de fait qu'en 2019.

Privé d'élection, il avait apporté son soutien à Martin Fayulu, à qui la présidence avait échappé au profit de Félix Tshisekedi. Il a ensuite soutenu la coalition au pouvoir avant de s'en écarter fin 2022, en annonçant sa candidature à la présidentielle de 2023.

Dans les mois qui ont suivi, les ennuis sont revenus rôder autour de lui.