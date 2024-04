Signé Giltay: le pape François va-t-il démissionner à cause de sa santé fragile?

Le week-end de Pâques a relancé les inquiétudes sur la santé du pape François, suite à son annulation de participation au chemin de croix mais sa présidence de la messe du dimanche de Pâques.

Officiellement, le pape se veut rassurant sur sa santé, mais son apparence fatiguée et ses discours lus par un proche ces dernières semaines suscitent des interrogations sur sa capacité à diriger l'Église. Les services du Vatican expliquent son absence du Chemin de croix du Vendredi saint par la volonté de "se ménager pour la messe de Pâques", nous explique Christophe Giltay. "Mais il apparaît de plus en plus fatigué", note notre journaliste, et ces dernières semaines, "il a fait lire à plusieurs reprises ses homélies par un proche".