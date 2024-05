Situation chaotique à Gaza: "On a une population qui reste en permanence sur le champ de bataille", détaille le chef de la Croix-Rouge dans la région

Malgré cette réouverture, il s'agit toujours d'une population qui est prise au piège et qui n'a nulle part où aller. "C'est assez exceptionnel comme situation. Parce qu'en général, les populations civiles peuvent fuir le champ de bataille, peuvent fuir la confrontation. Et ici, on a une population qui reste en permanence sur le champ de bataille, qui reste en permanence dans une tranchée, si on veut", complète Fabrizio Carboni.

Alors que l'on parle beaucoup de la fameuse opération terrestre à Rafah (dans le sud de la bande de Gaza), sur le terrain, quelles pourraient être les conséquences d'une telle opération de la part de l'armée israélienne ?

"C'est très difficile, parce qu'une opération militaire peut prendre différentes formes. Ce qu'il y a, c'est qu'à Gaza, il y a une telle densité de population qu'il est presque impossible de mener une opération militaire sans avoir un impact dévastateur sur la population civile. Une population civile qui, à Rafah, a déjà été déplacée 3, 4, 5 fois, et qui est dans un état physique et mental complètement déplorable. Et donc, je crois que c'est bienvenu tous les efforts qui sont faits sur ce cessez-le-feu pour la population de Gaza, pour les otages, et pour faire une pause et réfléchir un petit peu sur les prochaines étapes de ce conflit", conclut-il.