Sur TikTok, les Américains renouent avec le cash pour tenir leur budget

Judia Griner, 25 ans et plus de 200.000 abonnés, a commencé le "cash stuffing" ("méthode des enveloppes" en français), il y a deux ans lorsqu'elle était étudiante à l'université Old Dominion en Virginie.

Même son de cloche pour Jasmine Taylor, 31 ans, qui s'est lancée en février 2021 et compte désormais plus de 620.000 abonnés sur TikTok.

"Je voulais utiliser mon propre argent pour payer mes frais de scolarité et ne pas être trop endettée", explique Judia à l'AFP. "Mais je me suis rendu compte que je n'avais aucune idée de comment faire parce que je ne savais pas combien d'argent je possédais".

- Vieille méthode, vrais résultats -

Loin d'être nouveau, ce système rappelant la traditionnelle tirelire est très similaire à celui popularisé il y a vingt ans par le gourou américain de la finance Dave Ramsey, à l'époque où les smartphones et les paiements sans contact n'existaient pas.

Malgré son côté désuet et peu pratique (certains commerces refusant les paiements en liquide), cette méthode a permis à Judia Griner d'économiser 7.500 dollars pour financer ses études.

"Avec la carte bancaire, je n'avais pas l'impression que l'argent était réel", détaille-t-elle.

Mais utiliser des espèces sonnantes et trébuchantes agit comme un déclic. "Je pouvais me voir physiquement dépenser mon argent, le voir disparaître, et cela m'a aidé à freiner mes achats", analyse-t-elle. "C'est un problème de ma génération, le consumérisme et les dépenses à outrance".

Jasmine Taylor, qui dit payer en liquide 95% de ses dépenses, s'est, elle, débarrassée de 32.000 dollars de dette étudiante, 8.000 dollars de dette liée à des cartes de crédit et 5.000 dollars de dette liée à des frais de santé. Et ce dans un pays connu pour ses organismes de crédit qui encouragent les ménages à s'endetter toujours plus.

- Sentiment de réconfort -

Pour Priya Malani, fondatrice de Stash Wealth, service de conseils financiers pour jeunes professionnels, le contexte économique dégradé joue un rôle dans le succès actuel du système des enveloppes.

"Avec tant de gros titres anxiogènes - crash des crypto, recul des marchés, menace d'une récession et j'en passe - c'est logique que les gens veuillent avoir un peu plus de contrôle", souligne-t-elle. "Un billet que vous tenez dans votre main apporte ce sentiment de réconfort".

Mais, "2023 est probablement le pire moment pour garder votre argent sous forme liquide dans votre maison" car il ne rapporte aucun intérêt et se déprécie, met en garde Jason Howell, professeur de gestion de patrimoine à l'American University.

Mme Taylor, qui garde ses enveloppes garnies de petites coupures dans un coffre-fort ignifugé chez elle, en a bien conscience. Elle avoue déposer son argent à la banque à partir de 1.000 dollars épargnés.

La frénésie du "cash stuffing" n'indique pas pour les deux experts un véritable retour en grâce du liquide aux Etats-Unis où la tendance depuis plusieurs années est bien au déclin progressif des espèces au profit des paiements par carte ou mobile.

En 2022, près de quatre Américain sur dix (41%) affirmaient ainsi n'effectuer aucun achat en numéraire lors d'une semaine typique, contre seulement 24% en 2015, selon une étude récente du Pew Research Center.

Selon Judia Griner, la méthode des enveloppes représente tout de même "le meilleur système de maîtrise de son budget pour les débutants". Il lui a ainsi permis "de se faire confiance vis-à-vis de l'argent".

"Cela vous fait réfléchir, c'est le plus grand avantage de ce système", conclut Jason Howell.