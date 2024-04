Taïwan frappée par des dizaines de séismes, qui n'ont fait aucune victime

L'île de Taïwan a été frappée mardi à l'aube par des dizaines de séismes qui n'ont fait aucune victime, selon les autorités, mais ont fait osciller des bâtiments, près de trois semaines après un tremblement de terre mortel.

Le plus fort de ces tremblements de terre, d'une magnitude de 6,1 selon l'Institut de géophysique américain US Geological Survey (USGC), s'est produit vers 02H30 (18H30 GMT), suivi quelques minutes plus tard par une secousse de 6,0.