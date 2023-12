Tentes inondées et froid: les nouveaux malheurs des déplacés à Rafah

Des tentes emportées par les eaux, des inondations et manque de couvertures. Dans un camp de fortune à Rafah, les conditions des déplacés palestiniens ayant fui les bombes israéliennes sont aggravées par le froid et les pluies diluviennes.

Ces fortes pluies, provoquant des inondations, font craindre les épidémies. En l'absence de latrines, des maladies pourraient se propager plus rapidement.

Comme elle, environ 85% des 2,4 millions d'habitants de la bande de Gaza ont quitté leur logement pour fuir les bombardements israéliens menés depuis le 7 octobre et les combats entre soldats israéliens et combattants palestiniens.

Le 7 octobre, des commandos du mouvement islamiste palestinien Hamas se sont infiltrés dans le sud d'Israël à partir de la bande de Gaza voisine, tuant 1.200 personnes, en grande majorité des civils, selon les autorités.

En représailles, l'armée israélienne a promis d'"anéantir" le mouvement palestinien, qui a pris le pouvoir à Gaza en 2007. Selon le ministère de la Santé du Hamas, plus de 18.600 personnes ont péri à Gaza, en grande majorité des femmes, des enfants et des personnes de moins de 18 ans, en plus de deux mois de guerre.