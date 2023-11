Thaïlande: des fleurs virtuelles pour une fête des lumières plus durable

Pour la grande fête de Loy Krathong, les traditionnelles offrandes flottantes ornées de fleurs et d'encens étaient disponibles en version virtuelle cette année à Bangkok, afin d'essayer de rendre la fête des lumières plus respectueuse de l'environnement.

A l'occasion de l'une des fêtes bouddhistes les plus populaires et anciennes en Thaïlande, les fidèles se réunissent chaque année par millions auprès d'étendues d'eau pour demander pardon à la déesse des rivières Khongkha en déposant sur l'eau des bateaux ronds raffinés et multicolores, confectionnés pour l'occasion.